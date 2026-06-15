グレイ・パーカー・サービスは、7月24日全国ロードショーの『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』の公開を記念したグッズを7月10日より、ちいかわ公式WEB SHOP「ちいかわマーケット」、全国のちいかわ公式グッズショップ「ちいかわらんど」、映画ちいかわ 人魚の島のひみつ POP UP STORE、映画ちいかわ POPUP in TOHOシネマズなどにて、順次発売する。【写真30枚】セイレーン、島二郎、人魚など話題キャラ続々登場…公開されたグッ