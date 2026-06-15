昨年３月にＮＨＫを退局し、フリーに転身した中川安奈アナウンサーが１５日、自身のＸ（旧ツイッター）を更新。この日朝行われたサッカーＷ杯北中米大会、日本−オランダ戦を実況したＮＨＫ時代の先輩、小宮山晃義アナウンサーについて動画とともに「ていうか同点ゴールが決まったときの小宮山アナの喜び方がキュートすぎてほっこりする」とつづった。動画は日本が１−２の後半４４分にセットプレーから同点に追いついた瞬間の