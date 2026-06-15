東京電力福島第1原発で汚染水を保管していたフランジ型タンクのうち、最後の1基の解体作業＝5月（同社提供）東京電力は15日、福島第1原発で汚染水を保管していたタンクのうち、部材をボルト締めして組み立てた「フランジ型」という旧型334基の解体を全て終えたと発表した。速やかに設置できる利点があったが、汚染水の漏えいが続発。より安全な「溶接型」への切り替えに伴い、2015年5月から解体を進めてきた。フランジ型の最後