「美少女戦士セーラームーン」の体験型シアター「美少女戦士セーラームーン -Shining Theater Shinagawa Tokyo-」の公式Xが15日に更新。体調不良で出演を取りやめたキャストの復帰を発表した。「体調不良のため6月15日（月）13:30公演、19:30公演の出演を取りやめさせていただいたTeam Silver Moon スーパーセーラーちびムーン／ちびうさ役西條妃華さんにつきまして、体調が回復いたしましたため、明日6月16日(火) 13:30公演