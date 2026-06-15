サッカーFIFAワールドカップ2026で日本代表は、日本時間の15日朝、グループステージ初戦を迎え、強豪オランダに2ー2で引き分けた。木原稔官房長官がこの日午後の会見で、この戦いぶりについて言及した。【映像】木原官房長官 「日本サッカーの着実な成長を感じた」木原官房長官は、「FIFA男子世界ランキング8位の強豪国に対して日本代表が演じた2度にわたり同点に追いつく、その粘り強い戦いというのは今週の始まりを迎えた多