東京スカパラダイスオーケストラのバリトンサックス奏者、谷中敦（59）が15日、インスタグラムを更新。13日に開催されたMUSIC AWARDS JAPAN 2026授賞式でのシーンを次々と投稿した。「大好きなLiSAちゃんの紅蓮華をスカパラで演奏出来て光栄過ぎです」とすると、「MUSIC AWARDS JAPANのハッピーマジックですね。大野雄二さんに捧げるルパンで始まったメドレーの二曲目、大輪の華を咲かせそして散らすように、真剣勝負で歌って下さ