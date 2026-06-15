新日本プロレスは１５日、ミスターこと永田裕志（５８）がプロデュースする２０日千葉・君津大会の全カードを発表しました。同大会のメインでは「青義進睦スペシャル６人タッグマッチ」として永田がジョシュ・バーネット、ウルフアロンと異色すぎるトリオを結成。極悪軍団「ハウス・オブ・トーチャー（Ｈ．Ｏ．Ｔ）」の成田蓮＆高橋裕二郎＆金丸義信と対戦する。ＵＦＣ世界ヘビー級王座など総合格闘技のトップ選手として活躍