再生回数3万回を超えてたくさんの人に癒やしを届けているのは、クッションの上でくつろぐ猫ちゃんの光景。その丸みを帯びた猫ちゃんの姿には、「鏡餅に見えてきたｗ」「触りたい」と絶賛の声が寄せられることに。フワフワと柔らかそうな猫ちゃんの虜になってしまう人が続出しています。 【動画：ふと、『クッションの上でくつろぐ猫』を見たら…予想外の『可愛すぎるフォルム』】 まん丸姿のまろん君に悶絶！ 想像以上にま