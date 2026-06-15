今回紹介するのは、X（旧Twitter）に投稿された、思わず見入ってしまう猫ちゃんの一枚。夕暮れの猫ちゃんをふと撮ってみたところ、空に広がる雲と表情が重なって、なんとも不思議な雰囲気の写真になったみたいです。いったいどんな瞬間が写っていたのでしょうか。投稿はXにて、1.5万回以上表示され、たくさん注目されていました。 【写真：空を見つめる三毛猫→あくびの瞬間を撮影しようとしたら…まさかの『幻想的な光景』】