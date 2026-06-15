Café NICOLE岡山・北区平野 15日は寝不足……という人も多かったのではないでしょうか。サッカー・FIFAワールドカップ2026初戦を迎えた日本代表へ、岡山では「カフェ」から熱いエールが送られました！ まだ日も昇らない午前4時。岡山市北区平野にある「Café NICOLE」では早くも開店準備が。 （Café NICOLE／細川武志オーナー）「きょうは仕込みとか準備は午前3時前