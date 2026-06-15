漁の様子2024年 だしに欠かせないイリコ。そのカタクチイワシの漁が、香川県観音寺市の伊吹島で15日、解禁になりました。一方で、中東情勢による重油高騰の影響も出ています。 （松木梨菜リポート）「今、オレンジのホースで吸い込んでいるのはカタクチイワシです。ホースをつたって作業場に運び込まれます」 加工場に運び込まれたのは、讃岐うどんのだしなどに使われるカタクチイワシ。 15