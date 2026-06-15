福岡市の路上で男性が何者かに刺され殺害された事件は、未解決のまま、6月15日で20年となりました。警察は300部のチラシを配って、情報提供を求めました。■捜査員「20年前の殺人事件の情報提供を求めています。」事件現場に近い福岡市早良区野芥では、早良警察署の署員13人が道行く人に情報提供を呼びかけました。 この事件は、2006年6月15日、福岡市早良区野芥の路上で、中古車販売業の松口弘員さん（当時33）が、何者かに