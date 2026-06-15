アオリイカの卵を展示（四国水族館提供） 香川県宇多津町の四国水族館で、6月13日からアオリイカの卵の展示が始まりました。 卵は、そら豆のさやのような形をしていて、くびれているところを仕切りにイカの赤ちゃんがいます。卵をよく観察すると、イカの姿や目が見えるということです。15日時点で数匹がすでに孵化しているそうですが、2～3週間かけて徐々に孵化する様子が楽しめるということです。 四国水族