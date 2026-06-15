MFフラーフェンベルフがインタビューに回答日本代表は現地時間6月14日、北中米ワールドカップ（W杯）グループFの初戦でオランダ代表と対戦し、2-2で引き分けた。オランダの2ゴールをいずれもアシストしたMFライアン・フラーフェンベルフは「本当に良いチーム」と日本のプレーを称賛している。ダラスで行われた一戦は、後半5分に相手DFフィルジル・ファン・ダイクにヘディング弾を決められて先制を許す苦しい展開となった。日本