2026年5月にAIエージェントが実験用ネットワーク「Decentralized Network 42(DN42)」へ参加を申請し、ネットワーク全体をスキャンするためAmazon Web Services(AWS)上へ大量の計算資源を用意しました。AIエージェントは約24時間後に停止されましたが、AIエージェントを運用していた人物は6531.30ドル(約105万円)の請求が発生したとして寄付を求めています。AI Agent Bankrupted Their Operator While Trying to Scan DN42 - Lan Ti