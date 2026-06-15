スティーヴン・スピルバーグ監督最新作『ディスクロージャー・デイ』が、6月12日より全米で公開を迎えた。公開から週末にかけて（6月12日〜14日）、約4400万ドル（約70億円※1ドル＝160.18円換算）の興行収入を記録し、全米No.1の大ヒットスタートを切った（興行成績はBox Office Mojo調べ／6月15日時点）。この数字は、スピルバーグ監督作のオリジナル作品として、『ジュラシック・パーク』（93）に次ぐ史上2位のオープニング