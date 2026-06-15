皆さんは「職親」という言葉をご存じでしょうか？元受刑者などが出所後再び犯罪に手を染めないように、働く場所を提供する取り組みで今、全国で広がっています。高知県内でも支援団体が発足していてその活動を取材しました。■大阪の職親「3年前に新潟刑務所から出所してきたうちの信頼できる社員にひとこと話してもらいたいと思う」■県出身・元受刑者「これで最後だなと思う気持ちがほんとに強かった。これで自分が無理だったら