高校生を対象にした生け花の練習会が6月14日高知市で開かれました。高知市の土佐花き園芸市場で開かれた生け花の練習会には県内9つの高校から合わせて約40人が参加しました。練習会は、県やJAでつくる協議会が高校生に花をいける楽しさを知ってもらおうと企画したもので、2026年9月に高校生を対象にした生け花の全国大会の四国予選がおこなわれます。生徒たちは生け花のポイントについて説明を受けたあと、トルコキキョウやヒマワ