１５日放送のＴＢＳ系情報番組「ゴゴスマ」（月〜金曜・午後１時５５分）では、サッカーの北中米Ｗ杯１次リーグの初戦で、日本代表が驚異的な粘りを見せ、優勝候補のオランダ代表と２―２で引き分けたことを報じた。ゲスト解説で出演のサッカー元北朝鮮代表ＦＷ鄭大世（チョン・テセ）氏が後半から途中出場でチームを活性化させた小川航基と伊東純也について「ベンチで（悔しさを）かみしめがら見てる、そのネガティブな力をポ