◆第７４回府中牝馬Ｓ・Ｇ３（６月２１日、東京競馬場・芝１８００メートル）ヴァルキリーバース（牝４歳、美浦・田中博康厩舎、父エピファネイア）は、約１０か月半の休養明けだった東風Ｓを首差Ｖ。「前走は驚きましたね。マイルは忙しいと思っていたので、能力が高いと感じさせました」。田中博調教師の想像を超える勝利だった。２歳未勝利の勝利から、２走前のフローラＳ２着まで３戦連続で２０００メートル。早い時期から