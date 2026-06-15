◆北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組第１戦日本２―２オランダ（１４日・ダラス）「王国」ブラジルのメディアの多くが、２度先制されながら、追い付いて執念のドローに持ち込んだ日本代表の粘りと組織力を、１３日にモロッコ代表と辛うじて引き分けたブラジル代表を引き合いに出して、高く評価した。有力電子メディア「ｇｅ」は、「日本が苦しみながらも試合終了直前に追いついた。今回のＷ杯で、ここまでのベストゲーム」「（Ｃ