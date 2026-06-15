テレビアニメ『佐々木とピーちゃん』第2期が、2026年10月に放送されることが決定した。あわせて新ビジュアルとPVが解禁された。【動画】新キャラ登場！公開された『佐々木とピーちゃん』第2期PVメインスタッフは監督に伊部勇志、副監督に大内大和、シリーズ構成に赤尾でこを迎え、キャラクターデザインは仲敷沙織、アニメーション制作は引き続きSILVER LINK.が担当する。■イントロダクション佐々木がペットショップで購入した