カジュアル着物ブランド「ふりふ」とアニメ『ジョジョの奇妙な冒険 黄金の風』がコラボレーションした浴衣が、19日から予約販売がスタートすることが発表された。作品に登場するジョルノ・ジョバァーナ、ブローノ・ブチャラティ、レオーネ・アバッキオ、グイード・ミスタ、ナランチャ・ギルガ、パンナコッタ・フーゴ、トリッシュ・ウナをイメージした浴衣が登場した。【写真】センス抜群な柄！ブチャラティやミスタなど『ジョジ