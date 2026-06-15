財閥の御曹司・陸風と、運命的に結びついた男・程亦辰の危険な愛の螺旋中国耽美小説界を代表する作家・藍淋（ラン・リン）氏による同名作品を原作とした、最新実写化ドラマ『双程（そうてい） Double Helix』（全12話）が、あす16日午後7時よりRakuten TVにて配信される。【場面写真】漂う色気…！暗がりで浮かび上がる『双程』陸風の執着の表情2016年の実写化でも熱狂的な支持を集めた本作が、約10年の時を経て“異例の再ドラ