長女（１８）に暴力を振るったとして警視庁渋谷署に暴行容疑で書類送検された読売巨人軍の阿部慎之助前監督（４７）について、東京地検は１５日、不起訴（起訴猶予）とした。阿部前監督は５月２５日夜、東京都内の自宅で長女の胸ぐらをつかみ、押し倒したとして現行犯逮捕され、直後に釈放された。長女にけがはなく、任意の調べに容疑を認めており、同署は「寛大な処分」を求める意見を付けて地検に書類送検していた。地検は