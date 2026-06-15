ブラジル南東部のリオデジャネイロで14日、2機のヘリコプターが上空で衝突して墜落し、乗っていた6人全員が死亡した。リオデジャネイロ軍消防局によると、14日朝、飛行中だったヘリコプター2機が上空で衝突し、うち1台が電気自動車販売店の駐車場に墜落して火災が発生した。この事故で乗っていた6人全員が死亡し、現地メディアによると、犠牲者の中には世界ツアーでブラジルを訪れていたアメリカ人歌手オリバー・ツリーさん（32）