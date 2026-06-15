タレントのデヴィ夫人（86）が14日、インスタグラムを更新。9日に86歳で亡くなった女優中村玉緒（本名奥村玉緒＝おくむら・たまお）さんを悼んだ。「中村玉緒さんのご訃報に接し、大変驚き、そして深い寂しさを感じております」と書き出し、「私とも長いお付き合いをいただいており、多くの方々に愛されていた彼女のお人柄は、本当に素晴らしいものでした」とした。「破天荒な勝新太郎さんとご結婚され、お嬢様育ちの彼女にはご苦