飼い主さんと共に生まれて初めて『水族館』に出かけたという柴犬さん。大きな水槽を目の前に…まるで『マンガのような表情』が話題になっているのです。 思わず抱きしめたくなるほど愛おしく、クスッと笑えるその光景は記事執筆時点で19万回を超えて表示されており、多くの反響が寄せられることとなりました。 【写真：生まれて初めて『水族館』に行った犬→興味津々すぎて…小さな子供のような『表情』】 生まれて初めて