オリオンビールが、沖縄出身のロックバンド・ORANGE RANGE（オレンジレンジ）の結成25周年を記念したコラボレーション企画を始動。第1弾として、オリジナルコラボグッズを2026年6月12日（金）より発売した。今回のコラボレーションは、沖縄を拠点に歩んできたオリオンビールと、同じく沖縄から全国へと音楽を届けてきたORANGE RANGEによる企画。結成25周年という節目を迎えたORANGE RANGEを祝うとともに、両者が共通して持つ“沖縄