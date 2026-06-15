モンテディオ山形はきょう、新スタジアムについて、エスコンと初の共同記者会見を開きました。新スタジアムを核に「地域の魅力発信の中心地に」と地域活性化への構想が語られました。今回、モンテディオ山形と共同で会見を開いたのは、東京に本社を置く不動産開発会社エスコンです。 【写真を見る】「山形の魅力を大きく発信していける中心地に」モンテディオ山形とエスコンが初の共同会見新スタジアムを核にした、地域活性化