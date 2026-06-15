さくらんぼシーズン真っ只中の山形県内。東根市の直売所には全国各地から人が集まり、大行列ができていました。 【写真を見る】カートいっぱいの“赤い宝石”全国からさくらんぼを求めて山形へ！朝6時から並ぶ人も!?今だけ楽しめる贅沢な味わい方も必見！（山形・東根市） そして今だけ、さくらんぼ味のジェラートも。 東根市の直売所、「よってけポポラ」です。 毎年さくらんぼシーズンは、特に