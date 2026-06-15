早いもので、２０２６年ももう半分が過ぎようとしています。山形市の神社ではきょう、半年間の穢れや罪を清める神事が行われました。 【写真を見る】半年間の穢れを清める神事“夏越の祓”今年を振り返り、今後への願い込める（山形市） 『夏越しの祓』古くから、１年の折り返しである毎年６月に行われ、半年間知らず知らずのうちに積もった「罪」や「けがれ」を「茅の輪」をくぐって神様に祈り清める神事です。 山形市の六椹