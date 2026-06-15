県内有数の枝豆の産地として知られる新潟市南区の白根地区で、ブランド枝豆の出荷が始まりました。 白根地区で取れた枝豆は2年前から『しろね えだま～めいど』というブランド名で売られています。1つのサヤに実が2～3つ入っていることや、実の厚さが9mm以上などの基準をクリアしたものが高品質を示すA品として出荷されます。2020年からは、選別と梱包作業など自動化が進められたことで短い時間で出荷の準備が完