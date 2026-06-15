桜や梅、菊など四季折々の花が咲き誇る鹿児島市の仙巌園。今の時期はアジサイが見頃を迎えています。15日から「あじさい彩まつり」が始まりました。梅雨ならではの楽しみ方とは？鹿児島市の仙巌園で始まった「あじさい彩まつり」。雨の季節ならではの風情を楽しんでほしいと初めて開かれ、約200鉢のアジサイが咲き誇ります。（仁田尾美菜キャスター）「境内に向かう参道。アジサイの花が凄く綺麗に咲いている。川の音や