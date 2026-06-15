これからの気象情報です。 16日(火)は、各地でムシ暑くなりそうです。 ◆警報・注意報 現在、上・中・下越にカミナリ注意報が発表されています。あと数時間は急な強い雨や落雷にご注意ください。 ◆6月16日(火)の天気 ・上越地方 朝から強い日差しが照りつけるでしょう。 昼間の最高気温は、4～27℃の予想で、今日と同じくらいのところが多くなりそうです。 ・中越地方 青空が広がるでしょう。