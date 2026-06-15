殺人などの罪で服役したものの無実を訴え、裁判のやり直しを求めている原口アヤ子さん。5回目の再審請求が進められる中、15日に99歳の誕生日を迎えました。今の国会で成立する公算が大きくなっている再審制度の改正案。検察官の不服申し立てが「原則禁止」され、再審の扉は軽くなるのでしょうか。15日に99歳の誕生日を迎えた原口アヤ子さん。47年前、大崎町で義理の弟を殺害した罪などで服役したものの無実を訴え、裁判のやり