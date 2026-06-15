日本サポーターのゴミ拾い賛辞が寄せられた(C)Getty ImagesNFLスター選手も清掃活動に参加した。現地時間6月14日、北中米ワールドカップ（W杯）F組初戦が米テキサス州ダラスで行われ、森保一監督率いる日本代表（FIFAランク18位）は、オランダ代表（同8位）と対決。2−2で引き分け、勝ち点1を手にしたこの試合は、スタンドでの心温まる光景も話題だ。【動画】NFLスターもゴミ拾いに参加「すべての国が心に留めるべきだ」「本