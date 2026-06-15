前シーズン、3位と大躍進を遂げたバレーボールSVリーグPFUブルーキャッツ石川かほく。選手たちは15日、本拠地・かほく市で新シーズンに向けた意気込みを語りました。オフ明け初めてとなる全体練習。選手たちは昨シーズン課題となった攻撃力向上に向けて、サーブやスパイクなどのトレーニングなどに汗を流しました。PFUブルーキャッツ石川かほく・馬場大拓監督「年間通してレベルアップをして来年こそは優勝に手が届くよう努力して