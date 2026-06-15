東京・立川市の「昭和天皇記念館」のリニューアルに伴い、の行事で使用されてきた”あるもの”の引っ越しが行われました。フジテレビ皇室担当・渡辺治波記者：今ようやくニッサン・プリンス・ロイヤルの全貌が見えました。記念館から出てきました。スタッフが押しているのは昭和天皇や上皇さまが使われた旧御料車「ニッサン・プリンス・ロイヤル」です。これまで多くの皇室行事で使用されてきた車で、記念館に展示されていましたが