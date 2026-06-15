サッカー・ワールドカップで日本が強豪オランダを相手に2ー2の引き分け。早朝から、大阪でも盛り上がりがみられました。 【写真を見る】「いい月曜日の朝です」森保ジャパンW杯初戦！関西も熱狂「同点ゴール、電車で『お！』って言ってしまった」「伊東純也選手カッコよかった」【サッカー・ワールドカップ】 日本時間の午前5時に始まった、日本対オランダの一戦。パブリックビュӦ