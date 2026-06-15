日本野球機構（ＮＰＢ）、プロ野球１２球団、読売新聞社は１５日、７月月２８日東京ドーム、同２９日に富山市民球場で開催する「マイナビオールスターゲーム２０２６」の前日イベントとして、「マイナビオールスターゲームＴＨＥＦＥＳＴＩＶＡＬ２０２６ＴＯＫＹＯ―ＴＯＹＡＭＡ」を開催すると発表した。２７日は東京ドームシティ内シアターＧロッソで、２８日は富山市民球場で行う。２７日の入場券の先行販売は今月