年金支給日に合わせ高齢者を狙う詐欺が急増している。不審な国際電話やフィッシングメールが相次ぎ、約8万件の被害例も確認されているとされ、注意が呼びかけられている。不審な電話がかかってきた人を取材15日は2カ月に1度の年金支給日。ただ、物価高が続く中で素直に喜べないという街の声も聞こえてくる。東京・板橋区にある金融機関。15日は2カ月に1度の年金支給日。80代：みんなで来て、いま年金をもらって、ドトールでコーヒ