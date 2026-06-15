千鳥の大悟が１５日、都内で行われた綾瀬はるかとのダブル主演映画「箱の中の羊」（是枝裕和監督）大ヒット御礼舞台あいさつに登壇した。息子を亡くした夫婦が、息子そっくりなヒューマノイドを迎える近未来の家族を描いた物語。映画初主演となる大悟は、共演の田中泯から「大悟さんは、お芝居って何だろうと考えずにできている」などと自然体の演技を絶賛され「非常にいいことを言いましたね」と照れ笑いを浮かべた。是枝監