ドライブ中、目の前に現れた巨大なクマ。道路脇には2頭の子グマも確認できます。目撃されたのは13日午前11時過ぎ、京都・京丹後市のインターチェンジ付近です。画面左へ走り去っていきましたが、「ずっと行った先に保育園もある。車だと1〜2分くらいですぐ行ける範囲」と撮影者は話します。京丹後市では警察とともに周辺を捜索しましたが、クマは見つからず。住民に注意を呼びかけています。福島県にある桧原湖では、ボートで釣り