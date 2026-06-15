シンガー・ソングライターさだまさし（74）が15日、インスタグラムを更新。俳優伊東四朗（89）の誕生日を祝福した。「89歳お誕生日おめでとうございます」と書き出すと、「文化放送でバッタリ。『伊東さんはいつまでもボクのアイドルです』お祝いの寄せ書きの色紙に、僕も書かせていただきました」と報告し、伊東四朗とのツーショット写真を公開。「この写真、伊東さんの口の中にサンドウィッチが（笑）」としつつ、「本当に本当