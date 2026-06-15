日本推理作家協会賞は、1948年に創設された日本のミステリー界で最も権威ある文学賞。その年に発表された推理小説の中から、最も優れた傑作に贈られる。今回は、数々の名作がしのぎを削り、ダブル受賞も多く生まれてきた「長編部門」および「長編および連作短編集部門」にスポットを当ててご紹介。本賞は「一度受賞した作家は二度と受賞できない」という厳格なルールにより、真の最高峰を決める賞となっている。本記事では、最新