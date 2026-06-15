父の日の定番ギフトとして人気のお酒。「喜んで飲んでほしい」という気持ちの一方で、父親の健康を気にしている人も少なくないようだ。自然食研は、日常的にお酒を楽しむ50代以上の父親を持つ20〜40代の男女502人と、内科医・消化器内科医515人を対象に実施した「お酒好きな父親への家族の不安」に関する調査の結果を発表した。父親の飲酒頻度について尋ねたところ、「ほぼ毎日」が65.7％で最多となった。「週に3〜4日」の20.1％を