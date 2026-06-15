ハンドボールのリーグH女子プレーオフ準決勝へと臨んだレギュラーシーズン4位のハニービー石川。1位の香川銀行シラソル香川と対戦し引き分けるも惜しくも決勝進出を逃しました。13日、東京都で行われたプレーオフ準決勝でレギュラーシーズン1位のシラソル香川と対戦したハニービー石川。前半は得点が伸びず最大8点差をつけられます。それでも必死に食ら