同僚や友人に、自分のことを棚に上げて指摘してくる人はいませんか? 身近にこのタイプがいると、理不尽な指摘にイライラしたり対応に疲弊したりするでしょう。本記事では、自分のことを棚に上げて指摘してしまう原因や、相手に振り回されないための対処法について解説します。自分のことを棚に上げて指摘してしまう原因なぜ、自分のことを棚に上げて指摘してしまうのでしょうか。まずは、その原因について考えてみましょう。プライ