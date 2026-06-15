【漫画】本編を読む『西村しのぶの神戸・元町“下山手ドレス”3rd』（西村しのぶ/KADOKAWA）は、漫画家・西村しのぶ氏が神戸・元町を拠点に送る日々を綴った、人気コミックエッセイの最新作である。前巻から実に15年ぶりとなる刊行ながら、その魅力はまったく色あせていない。むしろ、時間の積み重ねがこの作品をより味わい深いものにしている。本作で描かれるのは、ベランダで育てる植物、映画やファッション、愛すべき猫や犬、